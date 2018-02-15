В Мордовии прокуратура наказала двух зэков за демонстрацию нацистских наколок

В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Мордовии проведена прокурорская проверка. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, в ходе проверки были выявлены нарушения.

Так, у двоих заключенных на спине и руках оказались татуировки, которые содержат изображения нацистской атрибутики и символики. При этом мужчины не стеснялись своих наколок и охотно демонстрировали их другим осужденным и сотрудникам колонии

Оба заключенных получили крупные штрафы.

Ранее прокуратура Дубенского района Мордовии выявила массовые нарушения в дошкольных учреждениях республики. В некоторых детских садах использовались просроченные продукты, а кое-где хранились медицинские препараты с истекшим сроком годности.

Источник: 13.fsin.su