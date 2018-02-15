Суд Мордовии обязал жителя Санкт-Петербурга оплатить штраф за хранение наркотиков

В Торбеевском районном суде Мордовии вынесли приговор уроженцу Санкт-Петербурга, обвиняемому в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Сообщается, что в Питере под подоконником одной из квартир мужчина отыскал сверток с двумя пакетами с порошкообразным веществом. В одном находилось психотропное вещество с амфетамином, а в ином - наркотическое средство. Часть обвиняемый употребил, а остальное стал хранить у себя. В тот же день он сел в пассажирский поезд «Санкт Петербург-Самара» и в Рузаевке попался транспортным полицейским.

Суд, принимая во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств, приговорил его к штрафу в размере 15 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии приставы арестовали участок должника площадью 767 га.

Источник: "Известия Мордовии".