У жительницы Ромоданово загорелась баня

Накануне в Мордовии загорелась очередная баня. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, инцидент случился 15 февраля в 12:08 в Ромоданово. На улице Ст. Разина загорелась баня, принадлежащая 43-летней женщине.

В результате пожара повреждено строение бани на площади 20 кв.м. Информации о пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в Дубенском районе Мордовии загорелся грузовик МАЗ белого цвета. Инцидент случился на 78-м километре автодороги Саранск-Ульяновск.

Источник: 13.mchs.gov.ru