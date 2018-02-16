В Саранске 17 февраля пройдет операция "Мобильник"

Сотрудники ГИБДД Мордовии в субботу, 17 февраля, проведут в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие "Мобильник". Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

"На дорогах очень часто можно увидеть водителя, управляющего транспортным средством и при этом разговаривающего по мобильному телефону, а это противоречит закону", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что за разговор по телефону за рулем предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

В начале февраля в Мордовии прошла операция "Безопасный регион". В течение одного дня инспекторы ГИБДД выявили 250 нарушений ПДД.

Источник: 13.мвд.рф