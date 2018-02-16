Подробности смертельного ДТП в Мордовии: виновником стал водитель "Хонды"

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Лямбирском районе Мордовии. По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель "Хонды-Аккорд". Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Киа-Спектра",

В результате погиб 56-летний водитель "Спектры" и сидевший впереди пассажир. Еще три человека госпитализированы. Ранее сообщалось, что в число пострадавших вошли водитель и пассажир "Хонды", однако по уточненным данным, 36-летний виновник ДТП ехал один. После столкновения его зажало в салоне. Извлекать его пришлось спасателям.

Источник: "Известия Мордовии".