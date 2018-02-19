Житель Ромоданово едва не лишился бани во время пожара

За минувшие выходные на территории Мордовии произошло сразу несколько пожаров. Один из них случился в поселке Ромоданово в ночь на 18 февраля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, на улице Филатова загорелась баня в доме №29а, который принадлежит 51-летнему мужчине. В результате пожара повреждено строение на площади 50 кв. м.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Еще одно возгорание произошло 17 февраля утром. Как сообщалось ранее, на территории частного домовладения №20, которое расположено по улице Ленина в Инсаре, воспламенилась баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru