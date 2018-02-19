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Житель Ромоданово едва не лишился бани во время пожара

Житель Ромоданово едва не лишился бани во время пожара

За минувшие выходные на территории Мордовии произошло сразу несколько пожаров. Один из них случился в поселке Ромоданово в ночь на 18 февраля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, на улице Филатова загорелась баня в доме №29а, который принадлежит 51-летнему мужчине. В результате пожара повреждено строение на площади 50 кв. м.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Еще одно возгорание произошло 17 февраля утром. Как сообщалось ранее, на территории частного домовладения №20, которое расположено по улице Ленина в Инсаре, воспламенилась баня.


Источник: 13.mchs.gov.ru