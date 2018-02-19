В Инсаре у 80-летнего пенсионера загорелась баня

В течение минувших выходных в Инсаре загорелись сразу две бани. О первом инциденте мы уже сообщали ранее. Напомним, что утром 17 февраля воспламенилась баня на территории частного домовладения №20, которое расположено по улице Ленина.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Мордовии, второй инцидент произошел рано утром 18 февраля. Около 6:47 утра на лице Луговая, 12 загорелась баня, принадлежащая 80-летнему пенсионеру. В результате пожара повреждена кровля и внутренняя отделка бани на общей площади 10 кв.м.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара пока что не известны.

Источник: 13.mchs.gov.ru