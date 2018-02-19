В Саранске потушили загоревшуюся "Приору"

Накануне днем, 18 февраля, в Ленинском районе Саранска произошло возгорание легкового автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в 16:36 на улице Полежаева воспламенилась "Лада Приора", владельцем которой является 36-летний мужчина.

В результате пожара поврежден автомобиль на площади 2 кв. м. Дополнительной информации нет. Судя по всему, машина подлежит восстановлению.

Информации о пострадавших нет. Также не известно, что стало катализатором пожара.

Ранее сообщалось, что днем 17 февраля в Саранске на пересечении улиц Титова и Республиканской столкнулись две иномарки.

Источник: 13.mchs.gov.ru