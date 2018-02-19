В Мордовии "Гранта" протаранила "Приору", пострадал несовершеннолетний

В субботу вечером, 17 февраля, в Рузаевском районе Мордовии произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, в 20:30 на 23-м километре автодороги Саранск – Рузаевка водитель "Лады-Гранта" врезался в "Ладу-Приору", которая совершала поворот налево.

В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир "Приоры". С травмами его доставили в больницу, где оказали медпомощь и отпустили домой.

Водители трезвые. Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в селе Большие Березники произошло столкновение автомобилей ВАЗ и "Фольксваген-Поло". В результате ДТП водитель иномарки получил незначительные травмы.

Источник: gibdd.ru/r/13