В Саранске по карантину на грипп закрыты 29 классов в школах

Заболеваемость гриппом среди учащихся общеобразовательных заведений Саранска на прошлой неделе составила 7,7%. Об этом на совещании в горадминистрации сообщила начальник управления образования департамента по соцполитике администрации Оксана Шуляпова.

По ее словам, на карантин по городу закрыты 29 классов, из них 4 – в школе №41. В детских садах заболеваемость на конец прошлой недели составила 8,8%. В тоже время радует, что эпидемии гриппа нет.

Как сообщалось 7 февраля, в Мордовии зафиксирован первый случай заболевания гриппом в этом сезоне. У пациента грипп В - нетяжелая и неопасная форма вируса.