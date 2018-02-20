В Мордовии "Тойота" врезалась в "Матис", пострадал 1 человек

В Лямбирском районе Мордовии накануне вечером произошла авария. На 12-м километре автодороги Саранск – Б.Березники водитель "Тойота-Камри" при попытке совершить разворот врезался в "Дэу-Матис", который двигался в попутном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в результате аварии пострадала пассажирка "Матиса". Ее доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой, порекомендовав наблюдение по месту жительства.

Водители трезвы.

Ранее сообщалось о масштабной аварии с участием 4 автомобилей, которая произошла 19 февраля в Саранске. В результате ДТП пострадали 2 человека.

Источник: gibdd.ru/r/13