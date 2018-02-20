Появились новые фотографии со стадиона "Мордовия Арена"

Фото опубликовал застройщик стадиона - ПСО Казань.

Сейчас на арене продолжается монтаж вентилируемого фасада, чистовая отделка помещений, установлены все 29 лифтов, ведутся работы по технологии футбольного поля.

Напомним, что летом 2018 года на стадионе "Мордовия Арена" будут сыграны 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось ранее, в городах-организаторах ЧМ-2018 будут выделены специальные полосы для автобусов и автомобилей, на которых будут передвигаться делегации ФИФА и сотрудники оргкомитета "Россия-2018".