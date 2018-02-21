В январе Мордовия показала максимальный промышленный рост в ПФО

По итогам января Мордовия вырвалась в лидеры среди регионов ПФО по промышленному росту. Об этом сообщает агентство "Регнум" со ссылкой на данные Росстата.

Так, на территории ПФО в первый месяц года индекс промышленного производства варьировался от 96,7% в Ульяновской области до 127,5% в Мордовии. В целом по России данный показатель составил 102,9% к январю 2017 года.

Ранее сообщалось, что Республика Мордовия получила 750 млн рублей на развитие дорог. Этот транш является вторым по величине в стране. В общей сложности регионам РФ выделено на ремонт и строительство дорог 17,05 млрд рублей.