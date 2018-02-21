В Инсаре водитель ВАЗа сбил пешехода, шедшего по проезжей части

В Инсаре под колеса автомобиля "ВАЗ-21093" попал пешеход. Как сообщили в региональной ГИБДД, инцидент случился на улице Пионерская около дома №28.

За рулем машины находился 44-летний временно безработный водитель. Он наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. В результате ДТП пешехода доставили в медучреждение, где оказали помощь и отпустили домой. Ему назначено амбулаторное лечение

Водитель трезв.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Газели" сбил пешехода, который находился на тротуаре. Виновник с места происшествия скрылся и теперь находится в розыске.

Источник: gibdd.ru/r/13