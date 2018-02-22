В саранской многоэтажке загорелся электрощиток: пожарные эвакуировали 15 человек

В Саранске произошел пожар в одной из многоэтажек. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился в доме на ул. Степана Разина. По предварительной версии, причиной возгорания стал электрощиток.

Когда пожарные прибыли на место вызова, в подъезде №2 наблюдалось сильное задымление. В связи с этим было принято решение об эвакуации жильцов. Всего на свежий воздух пожарные вывели 15 человек, после чего быстро потушили пламя.

В результате пожара повреждена электрощитовая на площади 2 кв.м. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось о возгорании электрощитка в здании Минфина в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru