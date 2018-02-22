22-летний житель Саранска пострадал от мошенников во "ВКонтакте"

Молодой житель Саранска пришел в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников в интернете. По словам 22-летнего парня, он хотел приобрести запчасти к автомобилю. В одной из групп в соцсети "ВКонтакте" он нашел соответствующую группу, в которой ему на глаза попалось заманчивое объявление.

Покупатель пообщался с продавцом и вскоре перевел ему более 4 тысяч рублей за покупку, однако товар в итоге так и не получил. В настоящее время оперативники разыскивают афериста.

Ранее сообщалось, что житель Октябрьского района Саранска лишился крупной суммы при покупке штукатурной машины.

Источник: 13.мвд.рф