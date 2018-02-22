Пешеход, попавший под колеса "девятки" в Инсаре, заплатит штраф

Житель Мордовии, нарушивший правила дорожного движения и попавший под машину, заплатит штраф. Как уже сообщалось ранее, на улице Пионерская в Инсаре мужчина попал под колеса вазовской "девятки". Произошло это по вине самого пешехода, который двигался по краю дороги. В результате водитель не смог среагировать и сбил мужчину. Автомобилист был трезв.

Пострадавший, к счастью, не получил серьезных травм. Его осмотрели в больнице и отправили лечиться на дому. Тем не менее за нарушение правил мужчине предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей.

Источник: gibdd.ru/r/13