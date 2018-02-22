Юные хоккеисты Мордовии заняли второе место на турнире в Вольске

Юные хоккеисты "Мордовии" завоевали серебро на турнире в Вольске. Организаторами соревнований выступил клуб "Золотая шайба", предоставивший призы лучшим командам.

За победу в течение трех дней сражались 6 команд из 5 регионов России. В итоге первое место заняли хоккеисты из Саратова – команда "Вольские медведи". Саранская команда увезла с собой кубок за второе место. Тройку лучших замкнула команда "Кристалл" из Балаково.

Кроме того, игрок "Мордовии" Артем Леонов получил награду лучшего бомбардира турнира.

Ранее сообщалось, что борцы греко-римского стиля из Мордовии "со щитом" вернулись с всероссийского турнира под названием "Сила России".