Дайвер из Мордовии стал бронзовым призером Кубка России

Мордовский дайвер Павел Игнатьев стал бронзовым призером Кубка России по подводному спорту. Турнир прошел в Петербурге.

Павел завоевал медаль на дистанции "ночной дайвинг". Кроме того, три представителя РМ - Андрей Асташкин, Игорь Черепахин и Денис Ушаков - выполнили норматив мастера спорта России.

В настоящее время спортсмены-подводники из РМ готовятся к первенству России по акватлону, которое пройдет 10-11 марта в Саранске.

Ранее сообщалось, что борцы греко-римского стиля из Мордовии "со щитом" вернулись с всероссийского турнира под названием "Сила России".

Источник: mordovia-sport.ru