Бывший руководитель администрации главы Мордовии награжден почетным орденом

Глава Мордовии Владимир Волков подписал Указ о награждении Николая Крутова орденом Славы II степени. Почетная награда была вручена экс-главе администрации главы РМ за выдающиеся заслуги перед Республикой Мордовия и активную государственную деятельность.

Николай Крутов руководил администрацией главы Мордовии более 20 лет. Имеет многочисленные награды. Орденом Славы III степени был награжден в 2009 году.

Ранее стало известно имя нового руководителя администрации главы Республики Мордовия. Владимир Волков 12 февраля подписал указ о назначении на эту должность Андрея Богатова.

Богатов в органах власти работает с ноября 2006 года.