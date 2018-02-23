В Саранске состоялся второй слет студенческих поисковых отрядов Мордовии. Открытие слета произошло у памятника студентам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ребята возложили к памятнику цветы и почтили погибших минутой молчания.

В работе слета приняли участие свыше 40 бойцов из 7 поисковых отрядов. Представители мордовских вузов и ссузов обсудили вопросы, касающиеся роли поискового движения и воспитания молодежи. Слет завершился работой площадки "Судьба солдата (методика поиска)", которую провел научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Игорь Черняев.

Ранее сообщалось, что в саранском музее открылась выставка крупнейшей в России коллекции значков военных лет.

Источник: "Известия Мордовии".