Тренеры московского ЦСКА проведут мастер-классы для юных футболистов Мордовии

В Саранске с 26 февраля по 1 марта пройдут мастер-классы для юных футболистов от лучших тренеров академии московского ЦСКА. Столица РМ стала третьим городом страны, который реализует проект "1000 юных футболистов России".

По итогам мастер-классов талантливые ребята получат возможность совершенствовать свое мастерство в ДЮШ ЦСКА в Москве. Торжественное открытие мероприятия – 26 февраля в СШОР по легкой атлетике.

Как сообщалось ранее, в спорткомплексе "Мордовия" прошел финал соревнований по легкоатлетическому многоборью в помещении "Шиповка юных".