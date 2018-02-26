Петр Тултаев призвал не мучить коммунальщиков Саранска

Мэр Саранска Петр Тултаев на сегодняшнем совещании в мэрии города призвал с уважением относиться к непростому труду коммунальщиков. Это обращение он адресовал, в первую очередь, руководителям коммунальных служб города.

"Несмотря на мороз, с семи утра работники наших коммунальных организаций долбят лед. Зачем вы мучаете людей? Лишь бы их делом занять? Впереди их ждет еще очень много работы. Нужно прекращать работать ломами, а просто стараться не допускать образования наледи, все делать вовремя", - сказал Тултаев.

Напомним, неделю назад мэр Саранска поднял вопрос о состоянии дворовых территорий в городе.

Источник: adm-saransk.ru