В Саранске проверят все участки, которые могут пострадать от паводка

Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании 26 февраля дал указание проверить все участки, которые могут быть подтоплены во время весеннего паводка. Напомним, что вопросы подготовки к данному природному явлению, которое ежегодно приносит определенные трудности Мордовии, обсуждались на прошлой неделе на заседании правительства РМ.

"Проверьте обводной канал рядом с инфекционной больницей. Он должен быть вычищен. Также необходимо проверить состояние шандор, чтобы вовремя их можно было открыть. Какой бы уровень паводка не прогнозировался, мы должны быть во всеоружии, поэтому заблаговременно необходимо подготовить места для эвакуации людей", - распорядился Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru