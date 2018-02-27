При пожаре в Ромоданово пострадала 70-летняя пенсионерка, эвакуировано 10 человек

Стали известны подробности пожара, который произошел накануне утром, 26 февраля, в Ромоданово. Напомним, на улице Юбилейная загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, очаг пожара находился в прихожей, где располагается электрощиток. Хозяйка квартиры, 70-летняя пенсионерка, в момент происшествия была не дома. К счастью, она вовремя вернулась, заметила пожар и попыталась потушить его самостоятельно. Затея не удалась – бабушка получила ожоги в результате того, что отделочные материалы на потолке плавились и капали вниз.

Тогда женщина благоразумно покинула помещение и дождалась пожарных. Прибывшие спасатели эвакуировали 10 жильцов соседних квартир и ликвидировали возгорание. Распространения огня на три жилые комнаты не допущено.

В результате пожара уничтожена внутренняя отделка на площади 20 кв. м. Хозяйка получила термические ожоги плеч и шеи I-II степени (5% тела).

Источник: 13.mchs.gov.ru