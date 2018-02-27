На "Мордовия Арене" завершен монтаж зрительских кресел

Появились очередные фотографии со строящегося в Саранске стадиона "Мордовия Арена". На данный момент на стадионе полностью завершена установка кресел, начался монтаж входных турникетов. Кроме этого продолжается устройство раздевалок, конференц-зала, отделка скай-боксов.

Ранее на арене была полностью смонтирована кровля. Буквально на днях строители закончат установку прозрачного поликарбонатного периметра вокруг внутреннего открытого пространства над игровой зоной.

Напомним, в январе "Мордовия Арена" была одобрена специалистами Главгосэкспертизы России.