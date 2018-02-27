Крупный пожар в Рузаевке: огонь охватил три квартиры

Несколько жителей Рузаевки едва не остались без жилья из-за крупного пожара. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент произошел в доме №4 по улице Садовой.

Огонь охватил сразу три квартиры. Одна из них принадлежит 73-летней пенсионерке, вторая – 34-летней женщине, владелец третьей устанавливается. В результате пожара повреждено строение жилого дома на площади 270 кв. м.

Информации о пострадавших нет.

Ранее стали известны подробности пожара, который произошел накануне утром, 26 февраля, в Ромоданово. Напомнми, на улице Юбилейной загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru