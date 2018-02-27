Жительница Кадошкинского района в буквальном смысле осталась без крыши над головой

В ночь на понедельник, 26 февраля, в Кадошкинском районе Мордовии произошел пожар. Инцидент случился в деревне Картлей, где на улице Садовой загорелся жилой дом 65-летней пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Мордовии, в результате пожара уничтожена кровля жилого дома и надворная постройка на общей площади 146 кв.м. Информации о пострадавших нет.

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Ранее стали известны подробности пожара, который произошел накануне утром, 26 февраля, в Ромоданово. Напомним, на улице Юбилейной загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru