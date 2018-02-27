Житель Мордовии из-за пожара лишился 1,2 тонны сена

Ранним утром 26 февраля в Темниково произошел пожар на территории частного жилого дома. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, инцидент случился в доме №20 на улице Южной, который принадлежит 60-летнему мужчине.

Огонь повредил надворную постройку на площади 60 кв. м. Также мужчина лишился 1,2 тонны сена.

Причина пожара на данный момент устанавливается. Хозяин дома, судя по всему, во время ЧП не пострадал.

Ранее стали известны подробности пожара, который произошел накануне утром, 26 февраля, в Ромоданово. Напомнми, на улице Юбилейной загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru