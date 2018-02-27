В Ельниковском районе в доме у 79-летнего пенсионера произошел пожар

Накануне днем, 26 февраля, в мордовском селе Каньгуши (Ельниковский район) произошел пожар в частном доме. Инцидент случился в доме №40 по улице Луговой.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, владельцем дома является 79-летний пенсионер. Судя по всему, сам дедушка при пожаре не пострадал, однако жилой дом на площади 16 кв. м. поврежден.

На данный момент устанавливается причина возгорания, подсчитываются убытки.

Ранее стали известны подробности пожара, который произошел утром 26 февраля в Ромоданово. Напомним, на улице Юбилейной загорелась трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru