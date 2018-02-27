В Лямбирском районе загорелась баня

В понедельник вечером, 26 февраля, в селе Александровка Лямбирского района Мордовии загорелась частная баня. Как информирует пресс-служба МЧС по РМ, сообщение об инциденте поступило в 19:04. Горела баня по адресу ул. Красная, 6А, принадлежащая 71-летнему пенсионеру.

В результате пожара повреждено строение бани на площади 6 кв. м. Пострадавших при пожаре нет. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что 24 февраля загорелась баня, находящаяся на территории, прилегающей к частному жилому дому в Рузаевке. Площадь возгорания была равна 12 квадратным метрам.

Источник: 13.mchs.gov.ru