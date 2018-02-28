В Саранске водитель "Мазды" не заметил 82-летнюю пенсионерку

Накануне, 27 февраля, в Ленинском районе Саранска под колеса автомобиля угодил пешеход. Инцидент случился в 10:50 на улице Серадзская.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 25-летний водитель "Мазды 6" при движении задним ходом наехал на 82-летнюю пенсионерку, которая шла по двору. В результате ДТП бабушка была доставлена в травмпункт. Там ей оказали необходимую помощь и отпустили домой, рекомендовав лечение по месту жительства.

Водитель трезв. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске зафиксировано столкновение легкового автомобиля и грузовика.

Источник: gibdd.ru/r/13