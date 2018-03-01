В Мордовии один пациент психоневрологического интерната насмерть забил другого

В Мордовии расследуется уголовное дело по факту смертельного избиения в помещении Ардатовского психоневрологического интерната. Инцидент произошел 3 февраля этого года.

Как сообщает пресс-служба СКР по Мордовии, между двумя пациентами интерната произошла ссора, переросшая в драку. В результате один участник конфликта сильно избил другого руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время 57-летнему подозреваемому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Мордовии вынесли приговор 18-летнему жителю Лямбирского района. Парень признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: mordovia.sledcom.ru