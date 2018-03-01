15-летняя школьница из Мордовии ждет ребенка от "мужчины всей жизни"

Громкий скандал продолжает разгораться в Торбеевском районе Мордовии. Ранее уже сообщалось о любовных отношениях 15-летней школьницы и мужчины, который намного ее старше. По данным местных СМИ, парочка неоднократно занималась сексом, что привело к беременности девочки.

Отмечается, что сексом парочка занималась по взаимному согласию. Школьница верит, что встретила мужчину всей своей жизни. Правда, такие отношения идут вразрез с законом, так что совершеннолетнему гражданину наверняка придется отвечать за совращение малолетней.

Мужчина свою вину не отрицает. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в связи с незаконным завладением чужим имуществом.