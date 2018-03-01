В Пензе бомж ударил ножом жителя Саранска

Житель Саранска неудачно съездил в Пензу и оказался после этого в больнице. Как сообщают пензенские СМИ, ночью на 35-летнего мужчину, шедшего по улице Суворова, напал неизвестный бандит. Преступник избил приезжего и ударил его ножом.

Через некоторое время нападавшего задержали. Им оказался 47-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни. Своей вины он отрицать не стал. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Мордовии один пациент психоневрологического интерната насмерть забил другого.