В женской ИК-13 УФСИН Мордовии прошел "Маскарад"

В женской ИК-13 УФСИН Мордовии состоялось театральное представление по мотивам драмы Михаила Лермонтова "Маскарад". Его организаторами стали осужденные женщины.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, декорации и костюмы к спектаклю были изготовлены самими артистками. По общему мнению зрителей, всем осужденным, которые принимали участие в спектакле, удалось раскрыть характер своих персонажей. Постановка получилась очень зрелищной.

Ранее сообщалось, что за пару дней до Дня защитника Отечества в мужской колонии №18 состоялся праздничный концерт. Заключенных радовали своим творчеством женщины, содержащиеся в исправительной колонии №14.

Источник: 13.fsin.su