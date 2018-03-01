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Предприниматель из Мордовии получил условный срок за вырубку деревьев

Предприниматель из Мордовии получил условный срок за вырубку деревьев

Индивидуальный предприниматель из Мордовии ответит за незаконную рубку деревьев. Как сообщает пресс-служба Торбеевского районного суда, мужчина спилил 11 сосен и 1 липу на территории Виндрейского лесничества. Таким образом, нарушитель нанес ущерб природе на сумму около 93 тысяч рублей.

Известно, что деревья он планировал переработать и продать. Однако полицейские успели задержать его до осуществления планов.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил мужчину к 1 году условно.

Ранее сообщалось, что в Мордовии вынесли приговор бывшей главе Петровского сельского поселения Дубенского района.