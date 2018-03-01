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На пост прокурора Атюрьевского района назначен Павел Спиридонов

На пост прокурора Атюрьевского района назначен Павел Спиридонов

Старший советник юстиции Павел Спиридонов занял пост прокурора Атюрьевского района Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Павел Спиридонов родился в 1974 году в Республике Мордовия. Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года в должности следователя. Работал старшим следователем прокуратуры РМ.

До назначения прокурором Атюрьевского района Спиридонов с 2013 года занимал аналогичную должность в Краснослободском районе.

Ранее сообщалось, что уроженец Мордовии Равиль Мяльдзин назначен на пост зампрокурора Ульяновской области.


Источник: prokrm.ru