В Саранске в результате аварии перевернулся грузовик

Утром в воскресенье на улице П.Морозова в Саранске произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не пропустила газель, ехавшую по главной дороге. В результате произошло ДТП, в ходе которого газель перевернулась на крышу.

По предварительной информации, водитель газели получил ушибы различной степени тяжести, а виновница аварии была госпитализирована в больницу. Женщина-пассажир, находившаяся в "Опеле", не пострадала.

Информация была опубликована в паблике "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети Вконтакте, фото - Дмитрий Грызлов.

Напомним, в тот же день, 8 июля, в Мордовии произошла автомобильная авария, в результате которой один человек погиб.