Более 1200 исков подано в суды для взыскания долгов за ЖКУ

Администрация Пролетарского района Саранска вместе с управляющей компаний Пролетарского района продолжают взыскивать долги за ЖКУ с нанимателей и собственников жилых помещений.

На 1 июля 2018 года в Пролетарском районе в суды подано 1278 заявлений о взыскании задолженностей, более 4200 предупреждений было направлено должникам и заключено 46 соглашений по реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги.

Отметим, что несколько дней назад в Саранске Владимир Волков обсудил с чиновниками развитие сферы ЖКХ, где были рассмотрены актуальные вопросы данной сферы.

Источник: http://adm-saransk.ru