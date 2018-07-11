Саранск, 11 июля: программа Фестиваля болельщиков FIFA

В 18:00 состоится открытие главной площадки города, затем на сцене выступят ансамбль "Умарина" и группа Tiger Family.

В 19:40 музыкальную программу продолжит кавер-группа "Плохой Квартет", а в 20:45 у большого экрана фестиваля соберутся футбольные болельщики. Из московских "Лужников" начнется трансляция полуфинальной игры между сборными Англии и Хорватии.

По окончании матча, в 23:00, зрителей ждет DJ-сет от DJ SAZHENKA.

Напомним, что 15 июля в Москве состоится финал чемпионата, а потом российские города будут возвращаться к обычной жизни. В Саранске 17 июля начнется демонтаж возведенной временной инфраструктуры и в центре города будет ограничено движение транспорта на две недели.

Источник: saransk-2018.com