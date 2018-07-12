Житель Саранска украл дорогие часы и сдал их в комиссионку

По информации пресс-службы Ленинского райсуда, 10 июля 2018 года в суде было рассмотрено уголовное дело по обвинению 32-летнего Герасимова в совершении кражи.

Следствие установило, что утром 11 апреля 2018 года обвиняемый, работавший водителем-экспедитором, подвез до дома попутчика. Познакомившись в пути, пассажир пригласил Герасимова в гости. Там хозяин квартиры похвалился швейцарскими часами стоимостью около 48 тысяч рублей. Когда обладатель часов уснул, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Герасимов забрал карманные часы и ушел из дома, а затем сдал их в комиссионный магазин за 2 тысячи рублей.

Ленинский суд рассмотрел обстоятельства дела и 10 июля принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении Герасимова с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Суд учел, что обвиняемый не был судим ранее, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также полностью признал свою вину и возместил ущерб, вернув часы потерпевшему.

Напомним, ранее в Саранске произошла еще одна нелепая кража: женщина украла из подъезда дорогую коляску и подарила своей дочери на рождение внука. Похищенное было изъято, а преступница отделалась штрафом.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru