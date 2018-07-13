На Химмаше 17 июля временно ограничат движение транспорта и парковку

Во вторник, 17 июля, на Химмаше в связи с проведением футбольного матча между клубами "Мордовия" и "Нижний Новгород", будет временно ограничено движение транспорта и парковка. Напомним, стартовая игра между командами состоится на стадионе "Мордовия Арена".

Данное ограничение будет действовать с 15:30 до 21:00 и касается следующей территории: дублер ул.Севастопольской на участке от дублера ул.Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (нечетная и четная стороны).

Проехать сможет общественный транспорт, спецтехника, а также автомобили граждан, которые зарегистрированы в домах на участке ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (нечетная сторона) и на улицах, пересекающихся с участком дублера ул.Севастопольской на участке от дублера ул.Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (нечетная сторона).

Регистрацию по месту жительства или месту пребывания подтверждают следующие документы:

- паспорт со штампом о регистрации по месту жительства,

- свидетельство о регистрации по месту пребывания,

- временное удостоверение личности по форме № 2П (выдается на период оформления нового паспорта гражданину).