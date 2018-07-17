Житель Рузаевки был осужден за стрельбу в толпе

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который устроил стрельбу, находясь в толпе.

Поздним вечером 1 мая нынешнего года 32-летний осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в многолюдном месте по улице 40 лет Победы. Мужчина громко ругался матом и в определенный момент четыре раза выстрелил вверх из сигнального револьвера.

Прохожие пытались успокоить дебошира, но данные просьбы делали его ещё агрессивнее.

Решением суда хулиган был приговорен к 2 годам тюремного заключения.

По информации пресс-службы Рузаевского районного суда.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru