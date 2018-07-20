В селе Горяйновка сгорели дом и надворные постройки

По информации ГИОД ГУ МЧС России по РМ, вечером 18 июля, около 19 часов, в селе Горяйновка (Октябрьский район городского округа Саранск) произошел пожар.

На улице Центральной в доме №159, принадлежащем 58-летней женщине, было повреждено огнем строение и надворные постройки. Общая площадь повреждения - около 200 кв. метров.

На пожар выезжали ПСЧ-1, СПСЧ, ПСЧ-31, СПСО, СП.

Отметим, что в селе Кендя Ичалковского района Мордовии также произошел серьезный пожар, в результате которого сгорели два сарая, баня и частный жилой дом.