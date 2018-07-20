27 бесплатных поездов привозили болельщиков в Саранск на матчи ЧМ-2018

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги подвели итоги пассажирских перевозок во время чемпионата мира по футболу 2018. Для бесплатной перевозки гостей чемпионата в Саранск было совершено 27 рейсов, а из Саранска - в города-организаторы матчей - 29.

Болельщиков встречали на вокзалах Саранска и Самары более 200 городских волонтеров и 120 сотрудников Транспортной дирекции.

Максимальное число пассажиров (8 000 человек) прибыло в Саранск 19 июня поездами дальнего следования. А из Саранска максимальное число болельщиков отправилось на бесплатных поездах 25 июня и составило 7 000.

Болельщиков перевозили современными поездами, приспособленными в том числе и для поездки маломобильных граждан.

Напомним, ранее мы писали, что на железнодорожных вокзалах в городах Мордовии - Саранске и Рузаевке – создана безбарьерная среда.