В Саранске изменились маршруты движения троллейбуса №10 и автобуса №23

В Саранске были изменены маршруты движения троллейбуса №10 и автобуса №23.

Маршруты троллейбуса №10 и автобуса №23 были изменены с 25 июля. Причиной изменения маршрутов следования общественного транспорта является закрытие моста на Северо-Восточном шоссе.

По информации городской администрации, отныне троллейбус №10 будут заменять автобусы со специальными указателями. На время проведения работ на указанном путепроводе автобусы, заменяющие троллейбус №10, и автобус №23 будут следовать по улице Косарева до Северного обхода, а после этого будут двигаться по Александровскому шоссе до привычного конечного пункта.

Ремонт моста на Северо-Восточном шоссе продолжится до конца декабря.

Источник: adm-saransk.ru