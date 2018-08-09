В Мордовии пожар повредил несколько дачных и жилых домов

В селе Пурдошки Темниковского района Мордовии огнем повреждено несколько дачных и жилых домов, а также надворные постройки.



Вечером 8 августа в селе Пурдошки произошел серьезный пожар. Огнем были повреждены внешняя отделка стены жилого дома №51 по улице Зарека, строения дачного дома №52 и жилых домов №53 и №54, а также уничтожены надворные постройки дома №54.



На пожар выезжали ПСЧ-23 и добровольные пожарные команды сел Булаево и Пурдошки.

Напомним, всего несколько дней назад были уничтожены и повреждены несколько домов и построек в селе Ельники.