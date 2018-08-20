Мэр раскритиковал ремонтные работы на улице Т.Бибиной

Во дворе дома №1 выполнены работы по благоустройству, но их качество не устроило власти города.

На очередном совещании, состоявшемся в администрации города 20 августа, глава Саранска отметил, что работы у дома №1 по улице Т.Бибиной на Химмаше выполнены «безобразно». Мэр отметил, что асфальт уложен ужасного качества, и проведенные работы по благоустройству оплачивать нельзя.

Тултаев отметил, что работы во дворе должны быть выполнены до конца сентября, и подрядчики должны трудиться без выходных.

Отметим, что на том же совещании в администрации Петр Тултаев отметил плохое состояние ряда других улиц на Химмаше - со строительством гаражей без разрешений и огромным количеством мусора.

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