В Мордовии наградили детей, которые спасли от смерти пенсионера

В Мордовии сотрудники МЧС наградили детей, которые спасли от смерти пенсионера.

31 июля нынешнего года группа детей-биатлонистов из спортивного лагеря «Юность» спасла от смерти пенсионера 1948 года рождения, у которого случился инсульт. Дети полтора километра несли мужчину до ближайшего медпункта. Пенсионер лежал в овраге. Мужчину заметила одна из участниц пробежки, которую смутил тот факт, что на лесной дороге без присмотра лежит велосипед.

22 августа в лыжно-биатлонном центре прошло собрание коллектива, посвященное указанному событию. Детям были вручены благодарности и сладкие подарки.

Один из участников события Максим Рябов сообщил, что сложнее всего было справиться с мыслями, поскольку жизнь мужчины могла закончиться в любую минуту.

Источник: 13.mchs.gov.ru